Operaio travolto mentre pulisce dopo un incidente: gravissimo

Un operaio è rimasto gravemente ferito dopo che un'auto è sopraggiunta mentre stava effettuando le operazioni di pulizia della strada a seguito di un primo incidente. Il sinistro intorno alle 5.30 della mattinata di domenica 19 dicembre in viale Umbria, prima dell'incrocio con via Greppi.

Sul posto sono intervenuti 118, con due ambulanze e un'automedica e la polizia locale di Milano. L'uomo, soccorso in condizioni delicate, è stato intubato e trasportato - in codice rosso - all'ospedale Niguarda di Milano. Non si escluderebbe per lui il pericolo di vita.

In base a quanto ricostruito, l'operaio stava effettuando le operazioni di pulizia della strada per conto della società Sicurezza Ambiente, incaricata dal Comune per questo tipo di operazioni sulla carreggiata, quando un'auto è sopraggiunta e ha urtato il furgone parcheggiato per fargli 'da scudo', che lo ha investito.

Al momento dell'incidente l'operaio era impegnato al lavoro dopo che, sempre nello stesso punto, circa un'ora prima un'auto si era ribaltata dopo aver urtato un ostacolo fisso.