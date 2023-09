Operata alla testa la 26enne investita da una moto in centro a Milano

Si trova ricoverata in rianimazione all'ospedale Niguarda, dopo un'operazione alla testa in seguito a un grave trauma cranico, la ragazza di 26 anni investita da una moto in via Fatebenefratelli, nel centro di Milano, nella prima serata di mercoledì 6 settembre. Lo rende noto il nosocomio.

La giovane, poco dopo le sette di sera, stava attraversando la strada quando la moto è sopraggiunta. L'impatto è stato impossibile da evitare, nonostante i segni di una brusca frenata sull'asfalto. La 26enne è stata sbalzata sull'asfalto per circa sei metri, poi ha battuto la testa. Cosciente all'arrivo dei sanitari del 118, ha poi perso conoscenza ed è stata a lungo rianimata dai soccorritori, per poi essere trasportata intubata al pronto soccorso, in gravissime condizioni. Poi l'operazione e il ricovero in rianimazione. Il motociclista, un 32enne, è stato invece portato in codice giallo al Policlinico.