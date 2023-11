Uomo e una donna investiti in corso Magenta: schiacciati contro un muro da un'auto

Incidente mercoledì pomeriggio in pieno centro a Milano, dove due persone sono state investite da un'auto. Lo schianto è avvenuto poco prima delle 18 in corso Magenta, a due passi da Cadorna.

Stando a quanto finora appreso, una 51enne e un 33enne sarebbero stati travolti da una macchina con a bordo una 49enne e il figlio di 9 anni. Sul posto sono intervenuti gli equipaggi di tre ambulanze, un'auto medica e un'auto infermieristica del 118 per soccorrere i feriti.

La signora di 51 anni è stata accompagnata al pronto soccorso del Policlinico in prognosi riservata, mentre l'altro pedone - il 33enne - è stato accompagnato al San Carlo, in codice giallo.I due sono stati schiacciati contro un muro dalla macchina e le loro condizioni sono delicate. La 49enne e il bimbo che erano nella vettura sono invece finiti al Fatebenefratelli, entrambi in codice verde.

I rilievi del caso sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale, a cui spetterà il compito di ricostruire la dinamica dell'incidente e accertare le responsabilità. Stando ai primi accertamenti, pare che il veicolo, una Volkswagen Up a cambio automatico, fosse fermo davanti a un passo carraio e che improvvisamente - per cause da verificare - si sia messo in marcia.