Chi era Orazio, il padre di tre figli morto in un incidente sulla A4

È Orazio Ingegneri, padre di tre figli, il 49enne che ha perso la vita nell'incidente avvenuto sulla A4 nella mattinata di lunedì 16 gennaio.

La vittima lavorava come camionista e risiedeva nella Bergamasca, ad Almenno San Bartolomeo, paesino di circa 6.500 abitanti. Oggi all'alba è deceduto dopo essere rimasto coinvolto in uno schianto tra quattro camion.

L'incidente, nel quale uno dei camion si è ribaltato perdendo anche il carico, è avvenuto sulla A4 Torino-Venezia, tra Trezzo sull’Adda e Cavenago Brianza, in direzione Milano. Oltre al 49enne, le cui condizioni erano apparse sin da subito gravissime, sono rimasti feriti, ma soltanto in modo lieve, gli altri conducenti, di 28, 34 e 45 anni.

Sul posto erano accorsi 118, elisoccorso e vigili del fuoco, oltre alla Polstrada. Per il 49enne, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Sarebbe rimasto travolto dopo essere sceso dal suo camion in seguito al tamponamento.