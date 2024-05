Auto si incastra sotto un tir: morto un ragazzo di 24 anni

Prima il tamponamento. Poi la chiamata ai soccorsi e l'arrivo a sirene spiegate. Grave incidente nella serata di giovedì 23 maggio. Ad avere la peggio è stato un giovane di 24 anni che è morto sul colpo. Lo schianto è avvenuto a Origgio, lungo il tratto autostradale A9.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 22, tra il bivio A8 e A9 in direzione Como. Secondo quanto appreso, Il 24enne a bordo della sua auto avrebbe tamponato un tir incastrandosi tra le ruote. La situazione è apparsa sin da subito grave tanto che l'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto un'ambulanza e un'auto medica in codice rosso. Ma per l'uomo non c'era più niente da fare.

Sul luogo dello schianto è stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco di Varese per l'estrazione della vittima dall'auto e per rimuovere la macchina incastrata sotto il camion.