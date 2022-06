Poco prima c'era stato un altro grave incidente tra una moto e un'auto nel Milanese, a Melzo. Il ferito, anche in quel caso, è stato trasferito in ospedale con l'eliambulanza.

I carabinieri della Compagnia Abbiategrasso sono arrivati in viale Europa per fare i rilievi e gestire il traffico, particolarmente sofferente visto l'ora di punta.

Sul posto dell'incidente, l'Agenzia regionale emergenza urgenza è intervenuta prima con due ambulanze in codice rosso ma il personale presente, viste le condizioni del giovane ferito, ha allertato anche l'elisoccorso.

Uno schianto tra un'auto e una moto in viale Europa a Ossona (Milano) lascia un ragazzo di 18 anni in gravi condizioni. L'incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di venerdì, poco prima delle 19.

Giovane 18enne portato via in elicottero dopo grave incidente in moto