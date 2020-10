Incidente a Ozzero (Milano), auto ribaltata dopo schianto: due feriti di cui uno gravissimo

Due persone sono rimaste ferite, una in modo molto grave, dopo un incidente stradale. È accaduto sulla strada statale 494 ad Ozzero, estrema periferia sud ovest di Milano, nel pomeriggio di martedì 20 ottobre. Sul posto sono accorsi due ambulanze del 118, elisoccorso, vigili del fuoco e polizia locale.

A rimanere coinvolti nello schianto i due conducenti. Il primo, un 30enne, è rimasto rimasto incastrato nelle lamiere della sua auto, che per l'impatto si è ribaltata, riportando un trauma toracico.

Dopo avergli prestato le prime cure sul posto, l'équipe sanitaria dell'elicottero ha trasportato il giovane - in arresto cardiocircolatorio e con manovre di rianimazione in corso - all'ospedale Humanitas di Rozzano. Il secondo automobilista, 44 anni, per fortuna ha riportato traumi meno gravi ed è stato trasportato all'ospedale in codice giallo.