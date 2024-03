Incidente sul raccordo della Tangenziale: sei feriti, uno è grave

Un ragazzo di 26 anni in ospedale in codice rosso, altre cinque persone ferite in modo lieve. È il bilancio dell’incidente avvenuto sul raccordo tra la strada statale Padana Superiore e il Sempione a Settimo Milanese (hinterland nord-ovest di Milano) nella serata di lunedì 4 marzo. L’esatta dinamica del sinistro non è ancora chiara ed è al vaglio della polizia stradale, intervenuta sul posto per i rilievi.

Tutto è accaduto poco prima delle 20.30 nel tratto tra le uscite di Pero Sud e via Silla/Figino, come riportato dall’agenzia regionale di emergenza urgenza. Secondo quanto trapelato lo schianto avrebbe coinvolto diverse automobili. Inizialmente le condizioni delle persone ferite sembravano gravi, per questo la centrale operativa del 118 aveva inviato tre ambulanze e due automediche in codice rosso, oltre ai vigili del fuoco.

Un ragazzo di 26 anni è stato soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda; ha riportato un importante trauma al torace e alla gamba. Meno gravi, invece, le condizioni delle altre persone coinvolte nel sinistro, accompagnate in codice giallo nei pronto soccorso del San Carlo e di Rozzano.