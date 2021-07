Incidente a Paderno (Milano), perde il controllo e si ribalta: molto grave

Gravissimo incidente nella notte tra sabato e domenica, verso le 3, in viale Europa a Paderno Dugnano (Milano). Un automobilista ha perso il controllo finendo fuori strada. Molto gravi i traumi riportati nell'impatto: l'uomo, 39 anni, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. Ad intervenire sul posto, oltre a un'aumbulanza e un'automedica del 118, anche i vigili del fuoco di Bovisio Masciago e Lissone.

Le condizioni dell'uomo, che per cause ancora da accertare ha perso il controllo del veicolo, sono apparse fin da subito molto serie: la corsa al nosocomio milanese, infatti, è avvenuta in codice rosso. I carabinieri di Sesto San Giovanni sono stati impegnati nei rilievi utili alla ricostruzione dell'esatta dinamica del sinistro.