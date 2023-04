Incidente in centro a Milano: distrutte una Porsche e una Mercedes

Una Porsche e una Mercedes Classe E distrutte e tre persone in ospedale (nessuna grave). È il bilancio dell'incidente avvenuto all'alba di domenica 30 aprile all'incrocio tra le vie Mascheroni e Pagano a Milano (zona Conciliazione).

Tutto è accaduto intorno alle 6, come appreso da MilanoToday. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale, sul posto per i rilievi. Stando a una prima ricostruzione sembra che la Mercedes, una Ncc, stesse percorrendo via Mascheroni mentre la Porsche stesse procedendo lungo viale Pagano in direzione Largo 5° Alpini. L'impatto, frontale e innescato per una mancata precedenza, è avvenuto al centro dell'intersezione regolata da un semaforo.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato le persone ferite al pronto soccorso. Nessuna di loro ha riportato ferite gravi. Le due auto, invece, sono state letteralmente devastate dall'impatto.