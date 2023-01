Si schiantano contro un palo e l'auto prende fuoco

Si sono schiantati contro un palo e la loro auto ha preso fuoco. Ma per fortuna nessuno di loro è rimasto gravemente ferito. L'incidente domenica mattina, verso le 7, in via Quintino di Vona, a Cassano d'Adda (Milano).

Sul posto sono intervenuti 118, con due ambulanze e un'auto medica, i vigili del fuoco e i carabinieri di Pioltello. Ad essere soccorsi sono stati due dei tre passeggeri, entrambi italiani: un 18enne, che è stato trasportato all'ospedale di Vimercate in codice verde, e una 17enne, portata in giallo al San Raffaele. Hanno invece rifiutato le cure il conducente dell'auto, un 20enne italiano, e la terza passeggera, 18 anni, anche lei italiana.

In base a quanto ricostruito dai militari, il giovane automobilista, per cause ancora da accertare (verosimilmente un colpo di sonno), ha perso il controllo della macchina, ed è uscito di strada finendo contro il palo. Per fortuna tutti e quattro i ragazzi a bordo sono riusciti a scendere prima che l'auto prendesse fuoco, mettendosi in salvo.