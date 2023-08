Incidente a Pantigliate, motociclista cade e finisce sotto al guardrail: grave

Un motociclista di 22 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sulla Paullese a Pantigliate (hinterland sud-est di Milano) nella mattinata di mercoledì 9 agosto. Il ragazzo, finito sotto il guardrail, è stato trasportato in ospedale in codice rosso.

Tutto è accaduto poco prima delle 7.20, come riportato dall'Agenzia regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri della compagnia di San Donato, sul posto per i rilievi. Le condizioni del ragazzo, incastrato sotto il guardrail, sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 112 ha inviato sul posto in codice rosso un'ambulanza e una'automedica e i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano.

Il 22enne, estratto dalle lamiere, è stato trasportato con la massima urgenza in ospedale. Secondo quanto trapelato, avrebbe riportato traumi a un braccio e a una gamba. Le sue condizioni sono delicate.