Incidente nel milanese, ciclista cade dalla bici: è gravissimo

Un ciclista di 85 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale in via Carlo Armellini a Pantigliate nel pomeriggio di giovedì 1° febbraio. L’anziano è stato trasportato in codice rosso con un importante trauma facciale all’ospedale Humanitas di Rozzano.

Tutto è successo poco prima delle 16.20, come riportato dall’agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). L’esatta dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri della compagnia di San Donato, sul posto per i rilievi. Stando a una prima ricostruzione sembra che l’anziano abbia perso autonomamente il controllo della bici rovinando sull’asfalto.

Le sue condizioni sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato un’ambulanza e un’automedica in codice rosso. L’85enne, stabilizzato dai soccorritori, è stato trasportato con la massima urgenza all’Humanitas. Le sue condizioni sarebbero gravi.