Paolo Carubelli muore in un incidente stradale: ferite altre 4 persone

Un impatto devastante contro una casa ha causato la morte di un 33enne e il ferimento di altre quattro persone, una in gravi condizioni, nella notte a Soncino, in provincia di Cremona.

Il tragico incidente è avvenuto intorno alle 3.30, quando il pick-up Dodge guidato dalla vittima, Paolo Carubelli di Ticengo, ha perso il controllo in una curva all'ingresso del centro storico, in via Nazario Sauro, e si è schiantato contro l'abitazione, sfondando la parete e prendendo fuoco.

I soccorritori hanno estratto dall'auto in fiamme i quattro passeggeri, due ragazzi di 20 e 23 anni e due ragazze di 27 e 28 anni, tutti residenti nel Cremonese. Uno di loro è stato trasferito in elicottero al Civile di Brescia in condizioni critiche. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Soncino per ricostruire la dinamica del sinistro.