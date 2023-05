Incidenti tra auto, 9 feriti: 4 gravissimi, arriva l'elisoccorso

Altri incidenti nel Milanese, avvenuti in serata di sabato. In entrambi i casi ci sono gravi feriti. Il primo sinistro è avvenuto intorno alle 19 in viale Lombardia a Parabiago (Milano). Sono intervenute due automediche, i carabinieri di Parabiago, 3 ambulanze, la polizia locale e una squadra dei vigili del fuoco. Per cause da accertare si sono scontrate due auto.

Incidente in viale Lombardia

I feriti sono 5. Tre persone sono state portate al San Carlo (una in codice rosso), mentre altre due all'ospedale di Legnano (una in rosso). Lottano per la vita. La strada è rimasta chiusa per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi.

Schianto a Melzo

Poche ore dopo, intorno alle 21, un altro incidente, questa volta a Melzo (Milano) sulla strada provinciale 103 all'altezza di Cascina Rogorone. Un'auto è uscita di strada con 5 occupanti. I feriti hanno dai 19 ai 57 anni. Due persone erano incastrate nelle lamiere dell'auto e sono state estratte dai pompieri. Sono stati portati al Niguarda e al San Gerardo di Monza. Sul posto sono intervenute 4 ambulanze, un'automedica e l'elisoccorso inviato da Como. I rilievi sono effettuati dai carabinieri della Compagnia di Pioltello (Milano).

Nella notte, alla barriera di Milano sull'A4, ancora una decina di persone coinvolte in due distinti incidenti.