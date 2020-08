Incidente mortale a Parabiago, schianto auto-moto: 20enne perde la vita, gravissima l'amica coetanea

Un ragazzo di 20 anni ha perso la vita e una ragazza della stessa età è gravissima dopo un tragico incidente avvenuto nella serata di domenica 2 agosto sulla statale del Sempione, a Parabiago, in direzione Milano. I due giovani erano a bordo di una moto quando sono andati a schiantarsi contro una Fiat 500.

Il violentissimo schianto è avvenuto per cause ancora da accertare all'uscita di un incrocio. Sul posto sono accorsi 118, con due ambulanze e un'automedica, vigili del fuoco, elisoccorsi, polizia locale e carabinieri. La circolazione è rimasta bloccata per effettuare i rilievi di legge.

Per il 20enne i soccorritori non hanno potuto fare nulla. Le ferite riportate nell'impatto erano troppo gravi. In condizioni molto delicate la ragazza che era con lui. Grave anche la conducente dell'auto, 31 anni.