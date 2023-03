Perde il controllo dell'auto e si schianta nel parcheggio dell'ospedale

Un uomo di 76 anni perso il controllo dell'auto (probabilmente a causa di un malore) e si è schiantato contro un dissuasore del parcheggio dell'ospedale di Legnano. È successo nella mattinata di mercoledì 22 marzo e l'anziano è stato accompagnato in codice rosso al pronto soccorso.

Tutto è accaduto poco dopo le 9, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale sembra che l'anziano stesse posteggiando in uno strallo di via Giovanni Paolo II quando ha sbandato andando a impattare prima contro un dissuasore e successivamente contro due auto posteggiate.

Le sue condizioni sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso; l'anziano è stato soccorso e trasportato con la massima urgenza al pronto soccorso di Legnano. Le sue condizioni sono delicate. Per i rilievi sono intervenuti sul posto gli agenti della polizia locale di Milano.