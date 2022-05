Incidente a Turbigo, auto travolge passeggino: bimba di un anno in ospedale

Una mamma e la sua bambina di un anno sono state travolte da un'auto in via Alessandro Volta a Turbigo (hinterland nord-ovest di Milano) nella mattinata di giovedì 19 maggio. Entrambe sono state accompagnate al pronto soccorso ma, fortunatamente, nessuna delle due è in pericolo di vita.

Tutto è accaduto una manciata di minuti dopo le 9:30, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia locale intervenuta sul posto per i rilievi insieme ai carabinieri della compagnia di Legnano. Secondo una prima ricostruzione sembra che il conducente dell'automobile, forse a causa di una distrazione, non si sia accorto della mamma e della sua piccola che pare stessero attraversando la strada.

L'impatto è stato violento tanto che la piccola è stata sbalzata fuori dal passeggino ed è caduta sull'asfalto. In un primo momento le sue condizioni erano apparse gravi, ma fortunatamente tutto si è ridimensionato col passare dei minuti: la bimba, stabilizzata dai soccorritori, è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso di Legnano. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. Illesa, ma spaventata, la madre.