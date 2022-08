Sperona pattuglia della polizia locale e prova a scappare: l'incidente

Una pattuglia della polizia locale di Milano è rimasta coinvolta in un incidente stradale la cui dinamica è ancora tutta chiarire. Domenica mattina, poco dopo le 7, l'auto dei ghisa è stata speronata da un'utilitaria sulla quale viaggiavano diverse persone, tra corso Lodi e viale Brenta.

Dopo l'incidente, stando a quanto riferiscono alcuni testimoni a MilanoToday, il conducente avrebbe provato a fuggire ma è stato fermato poco dopo. "L'uomo era con gli occhiali da sole e indifferente davanti alle numerose pattuglie di polizia arrivate, mentre la donna che era con lui piangeva", racconta uno di loro.

Secondo le prime indicazioni, a bordo dell'auto della locale viaggiavano un paio di agenti. Per loro è stato necessario il ricorso alle cure del 118, arrivato con un'ambulanza. Non sono in gravi condizioni.

Poche ore prima, sulla Tangenziale Est di Milano, a Cascina Gobba, si era verificato un grave incidente stradale con un bilancio amarissimo: un morto, un giovane in coma e altri due feriti.