Tragico schianto all'alba: morto Paul Di Ciancio

È Paul di Ciancio la vittima dell'incidente verificatosi in via Boccaccio a Busto Arsizio all'alba di martedì 3 gennaio. L'uomo, 34 anni, viveva a Busto Garolfo e per anni ha gestito il Velvet Underground di Legnano.

Il dramma si è consumato poco prima delle 5.30 in viale Giovanni Boccaccio, all'altezza del civico 48. L'auto, una Mercedes Classe A, per cause ancora in corso di accertamento, è finita frontalmente contro un grosso albero. Per estrarre gli occupanti dall'abitacolo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Busto, che con un divaricatore hanno forzato le portiere del veicolo e liberato le due persone a bordo. Per il conducente non c'è stato nulla da fare: è morto praticamente sul colpo. Un 54enne è stato invece soccorso dai sanitari del 118 - arrivati sul posto con un'ambulanza e un'auto medica - e poi accompagnato in codice giallo all'ospedale di Legnano.

I rilievi del caso sono stati affidati agli agenti del commissariato di Busto, cui spetterà adesso il compito di ricostruire con precisione le cause dello schianto. Dai primi accertamenti pare che l'unico veicolo coinvolto nell'incidente sia proprio quello guidato dalla vittima.