Incidente a Paullo, violento schianto frontale sulla statale: due feriti gravi

Un uomo e una donna trasportati in ospedale in codice rosso. È il bilancio dell'incidente avvenuto martedì sera, verso le 19:45, a Paullo, sulla strada statale 415. Sul posto sono accorsi elicottero, tre ambulanze, automedica, vigili del fuoco, carabinieri di San Donato e polizia locale.

In base a quanto ricostruito, per cause ancora da accertare, l'impatto sarebbe il risultato di una carambola: una Panda avrebbe tamponato una Peugeot, guidata dalla donna, che a quel punto avrebbe invaso la corsia opposta andandosi a schiantare frontalmente contro una Citroën, il cui conducende era l'altro ferito.

A causa del violento schianto due dei tre conducenti - 31 anni lui, 71 lei - hanno riportato gravi traumi e ferite. Dopo averli stabilizzati, i soccorritori li hanno trasportati rispettivamente agli ospedali San Gerardo di Monza e San Raffaele di Milano, entrambi in codice rosso. Nessuno dei due, fortunatamente, dovrebbe essere in pericolo di vita. Ad effettuare i rilievi di legge che saranno utili a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto gli agenti della polizia locale di Paullo.