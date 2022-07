Si sente male alla guida e si schianta contro un'auto: grave

Un uomo portato all'ospedale in codice rosso dopo un malore mentre era alla guida e il conseguente schianto contro un'altra auto. L'incidente verso le 14.20 sulla A26 est, la Pedemontana, in direzione Bergamo, nel tratto tra Cislago (Va) e la A9.

Sul posto un'ambulanza del 118, che ha trasportato l'uomo, 70 anni, all'ospedale Sant'Anna di Como. In base a quanto ricostruito dai soccorritori, il conducente stava guidando quando si è sentito male, perdendo il controllo della sua auto e tamponandone un'altra, il cui guidatore è per fortuna illeso.

A causa del malore, il 70enne, che non aveva traumi evidenti per l'impatto in sé, è stato trasportato all'ospedale in codice rosso. Affidati alla Polstrada i rilievi necessari a ricostruire con esattezza il sinistro.