Sesto (Milano), pedone travolto da un'auto: morto

Un pedone è morto dopo essere stato investito da un'auto a Sesto San Giovanni in via Achille Grandi, zona Cassina de' Gatti, all'altezza del parchetto Carl Marx. L'incidente è avvenuto dopo le 18 di domenica 6 dicembre. Sul posto sono accorse due ambulanze e automedica del 118 e la polizia locale.

Per l'uomo, 60 anni, putroppo, non c'è stato nulla da fare e i soccorritori di Areu (Azienda regionale emergenza urgenza) non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

I rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del tragico sinistro sono affidati agli agenti della locale della cittadina a nord est di Milano.