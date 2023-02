Uomo travolto da un Tir: gravissimo

Un uomo di 57 anni portato via in elicottero, in codice rosso, dopo essere stato investito da un Tir. L'incidente poco prima delle 16 in via Piave a San Giuliano Milanese, hinterland sud di Milano.

Ad accorrere sul posto polizia locale, ambulanza ed elisoccorso del 118. Il 57enne, soccorso per traumi gravi alla testa e a un braccio, è stato intubato ed elitrasportato all'ospedale San Gerardo di Monza.

Affidati agli agenti della locale i rilievi per ricostruire la precisa dinamica del sinistro.