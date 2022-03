Incidente in centro a Milano, donna investita da un tram: in arresto cardiaco

Una signora di 72 anni in arresto cardiaco dopo essere stata investita da un tram. Gravissimo incidente in via Albricci, centro storico di Milano, nella mattinata di giovedì 17 marzo, poco prima di mezzogiorno. Sul posto due ambulanze e un'automedica del 118, oltre alla polizia locale di Milano e ai vigili del fuoco.

Trovata dai soccorritori in arresto cardiaco, la 72enne è stata trasportata in codice rosso, con manovre di rianimazione in corso, all'ospedale Policlinico di Milano. Soccorso anche il conducente del tram, della linea 24, un 50enne che è andato in codice verde al Fatebenefratelli.

In base a una prima ricostruzione, fornita da Atm, sembrerebbe che la signora stesse attraversando, lontano dalle strisce, nella direzione opposta rispetto a quella in cui viaggiava il tram, quando lo avrebbe visto sopraggiungere, solo troppo tardi, finendo sotto. Affidati alla pattuglia della locale i rilievi che permetteranno di fare luce sulla dinamica del sinistro