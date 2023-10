Undici morti in dieci mesi: la strage di pedoni a Milano

Un morto ogni ventiquattro giorni. Una vita spezzata ogni tre settimane, poco più. Sempre lì: sulle strade di Milano. Da inizio anno sotto la Madonnina si sta consumando una strage ininterrotta e spaventosa. Dal 10 gennaio all'8 ottobre 2023, in 271 giorni, nel capoluogo meneghino sono stati investiti e uccisi undici pedoni.

L'ultima vittima è Fabio Buffo, 48 anni, marito e papà di due figli. La vita dell'uomo si è interrotta domenica mattina in viale Forlanini, lo stradone che porta all'aeroporto. A travolgerlo è stato un bus di Atm, della linea 175. Il pullman arrivava dal viale, in direzione Linate, e all'incrocio con via Bellosio ha svoltato a destra e ha investito il 48enne, che stava attraversando sulle strisce pedonali. Sembra che un'utilitaria nera parcheggiata sullo stesso passaggio pedonale - per sostituire una ruota - abbia in qualche maniera ostacolato la visuale o 'distratto' il conducente del mezzo Atm, che non sarebbe riuscito a evitare Fabio, praticamente morto sul colpo.

La scia di sangue si era aperta il 10 gennaio, quando la 95enne Angela Bisceglia era stata investita da un camioncino in retromarcia sul marciapiede in via Valassina. Meno di un mese dopo, il 7 marzo, era toccato a Federico Cafarella: 25 anni, era stato centrato anche lui da un bus dell'Atm mentre attraversava la strada in via Arici.

Il 15 luglio altro dramma, in viale Fulvio Testi, dove una moto aveva investito il 75enne Luciano Avigliano, deceduto praticamente sul colpo. Ad agosto due morti in meno di un mese: l'1 il giovane Karl Nasr, 18enne in vacanza in città con i genitori, schiacciato contro un palo da una supercar in viale Umbria e il 28 mattina l'89enne Nicola Zezza, morto dopo lo scontro con un taxi in via Pecorari, pieno centro città. A settembre, bilancio ancora più tragico.

L'8 a perdere la vita è stata una donna di 77enne, finita - in via Inganni - sotto un'auto che si è ribaltata dopo uno scontro con un altra macchina. La notte del 17 a restare sull'asfalto è stato invece il 28enne Vassil Facchetti, centrato da una Mercedes in viale Jenner dopo una serata in discoteca con gli amici. Il guidatore, un 30enne, si era consegnato soltanto 16 ore più tardi, dopo essere fuggito e aver finto che gli avevano rubato l'auto. Il 18 mattina, alle 11, un altro dramma, in via Trasimeno, dove la pensionata "Nina" Pansini è stata trascinata per metri da un camion dell'Amsa: anche per lei non c'era stato nulla da fare.

Il 30 settembre era toccato al 62enne El Ghazouani Zeroual El Idrissi, investito da una Harley Davidson in viale Jenner e morto in ospedale due giorni dopo. Il 5 ottobre l'ultima vittima: l'ex primario in pensione Tommaso Pignataro, morto in ospedale dopo essere stato investito da un furgone mentre attraversava sulle strisce in via Palmanova.

Proprio per cercare di porre un freno agli incidenti - da inizio anno sono morti anche cinque ciclisti e un uomo in monopattino - il comune di Milano nei giorni scorsi ha costituito una task force per la sicurezza stradale. Compito del gruppo - aveva fatto sapere palazzo Marino - sarà "fornire supporto all’amministrazione con proposte che aiutino a migliorare la sicurezza degli utenti deboli della strada e a ridurre la congestione del traffico". Come in un tragico scherzo del destino, la task force è stata presentata sabato e meno di 48 ore dopo Milano ha contato l'ennesimo morto sulle strade.