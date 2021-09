Incidente a Milano, bus inchioda per evitare bimba che attraversa all'improvviso: 6 feriti

È successo in via Pellegrino Rossi nel pomeriggio di venerdì 17 settembre, sul posto la polizia locale e il 118

Sei persone ferite, nessuna in gravi condizioni. È il bilancio dell'incidente avvenuto in via Pellegrino Rossi a Milano nel pomeriggio di venerdì 17 settembre.

Tutto è accaduto intorno alle 16:45, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale ma secondo quanto appreso da MilanoToday sembra che una bimba di 10 anni abbia cercato di attraversare improvvisamente la strada sbucando davanti a un bus della linea 70. Il conducente del bus ha letteralmente inchiodato per evitarla innescando la caduta di alcuni passeggeri (una bimba di tre anni, due donne di 26 e 29 anni e due uomini di 64 e 74 anni).

La piccola di 10 anni è stata trasportata in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo per una sospetta contusione al polso, gli altri feriti sono stati trasportati per accertamenti nei pronto soccorso della città. Per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente sono al lavoro gli agenti di Piazza Beccaria.

