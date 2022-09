Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un palo della luce

Un uomo di 48 anni è rimasto ferito in un incidente stradale in via Tintoretto a San Lorenzo (frazione di Parabiago) nel pomeriggio di giovedì 22 settembre.

Tutto è accaduto poco dopo le 14, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. I contorni del sinistro non sono ancora chiari e sul caso sono in corso accertamenti da parte della polizia locale di Parabiago ma il 48enne (probabilmente a causa di un malore) ha perso il controllo della 500 che guidava ed è finito contro un palo della luce. Le sue condizioni sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso.

Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano con una aps del distaccamento di Legnano. Il 48enne, soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso di Legnano. Le sue condizioni sarebbero delicate.