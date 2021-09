Incidente a Milano, donna travolta da una bici: molto grave

Il sinistro mercoledì mattina in via Messina. Sul posto ambulanze, automedica e polizia locale

Una donna di 78 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata travolta da una bici. Incidente a Milano in via Messina, zona Monumentale, poco prima delle 12 di mercoledì 29 settembre. Ad accorrere sul posto due ambulanze e un'automedica, oltre alla polizia locale.

Investita, per cause ancora da accertare, da un ciclista 40enne, la signora - che si trovava a piedi e stava attraversando sulle strisce - ha riportato un importante trauma cranico. Dopo averla stabilizzata, infatti, i soccorritori l'hanno trasportata - in codice rosso - all'ospedale Niguarda di Milano. Al momento del loro arrivo, la donna, una cittadina italiana, si trovava in uno stato di coscienza alterata.

Portato via in ambulanza, ma in codice verde, anche il ciclista, di cittadinanza italiana, che è stato soccorso al Fatebenefratelli per alcuni lievi traumi. Gli agenti hanno effettuato i rilievi indispensabile per fare luce sulla dinamica del sinistro e sulle relative responsabilità.