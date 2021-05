Pauroso schianto contro auto: motociclista di 22 anni lotta per la vita

Via Trieste

Rimangono gravissime le condizioni del 22enne centauro che, la scorsa notte, è stato vittima di un pauroso incidente stradale. Il fatto, secondo quanto riporta Areu, è avvenuto dopo le 23 in zona San Bovio, all'altezza di via Trieste, sulla SP160 (Peschiera). Il traffico è stato deviato a lungo per permettere le operazioni di soccorso.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia locale di Peschiera e i mezzi di soccorso inviati dalla centrale operativa del 118 fra cui un’eliambulanza partita da Como.

Secondo i primi riscontri, il giovane, dopo essere stato rianimato sul luogo del sinistro, è stato trasportato all'Humanitas di Rozzano, dove è ancora ricoverato e lotta per la vita. Le sue condizioni sono critiche.

Per cause da accertare, la moto si è scontrata con un'auto e l'impatto è stato molto violento. Le forze dell'ordine stanno ora ricostruendo la dinamica dell'accaduto.