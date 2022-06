Incidente in piazza Belfanti, schianto tra auto e moto all'incrocio

Incidente venerdì pomeriggio a Milano. Verso le 17.30, per cause ancora in corso di accertamento, un'auto e una moto si sono schiantate tra loro all'angolo tra piazza Serafino Belfanti e viale Liguria, in zona Vigentino.

Ad avere la peggio nello scontro è stata una donna di 46 anni. Soccorsa dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica, la 46enne è stata accompagnata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo. Nell'incidente ha riportato ferite serie e le sue condizioni sono delicate, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

I rilievi del caso per ricostruire le cause dello schianto ed accertare eventuali responsabilità sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale, che hanno chiuso al traffico parte dell'incrocio. Inevitabili le ripercussioni sulla circolazione, con lunghe code e traffico in tutta la zona.