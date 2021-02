Grave incidente a Milano, violento schianto con un'autogru: motociclista in coma

Sul posto 118, con due ambulanze e automedica, e polizia locale. L'impatto in piazza Simon Bolivar, zona Lorenteggio

Un motociclista si trova in condizioni gravissime dopo essere rimasto coinvolto in un incidente con un'autogru. Lo schianto è avvenuto nella mattinata di giovedì 4 febbraio in piazza Bolivar, zona Lorenteggio. Sul posto sono accorsi 118, con due ambulanze e automedica, e la polizia locale di Milano.

Dopo aver prestato le prime cure al centauro, un 62enne italiano, e averlo stabilizzato, gli operatori dell'Azienda regionale emergenza urgenza l'hanno trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. All'uomo - che si trova ricoverato in coma a causa dei seri traumi riportati nell'impatto - è stata assegnata una prognosi riservata.

È invece illeso il conducente del mezzo pesante. I rilievi di legge utili a ricostruire la precisa dinamica del sinistro sono affidati agli agenti della locale.