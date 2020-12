Milano, incidente in piazza Cappelli: grave un motociclista di 30 anni

Incidente in piazza Michele Cappelli a Milano nella serata di domenica 27 dicembre: un motociclista di 30 anni è stato trasportato in codice rosso al Niguarda dopo essere rovinato al suolo.

L’incidente p avvenuto un attimo dopo le 22.10, come riportato dall’azienda regionale di emergenza urgenza. L’esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale di Milano, sul posto per i rilievi, ma secondo una prima ricostruzione sembra che non ci siano altri veicoli coinvolti: pare che il 30enne abbia perso il controllo della moto.

Le sue condizioni sono subito apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica in codice rosso. L’uomo, stabilizzato, è stato trasportato con la massima urgenza nel nosocomio milanese.