Incidente a Milano, perde il controllo della moto e cade a terra: grave un ragazzo

Le ruote che scivolano sull’asfalto umido, poi il boato e l’impatto con l’asfalto. Un motociclista di 26 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente in piazza Diocleziano a Milano nella mattinata di domenica 16 giugno. L’esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale di Milano, ma sembra che non ci sia nessun altro mezzo coinvolto.

Tutto è successo poco dopo le 6, come riportato dall’azienda regionale di emergenza urgenza. Stando a una primissima ricostruzione sembra che il motociclista abbia perso autonomamente il controllo della mezzo rovinando a terra. L’impatto con l’asfalto è stato devastante, tanto che il 26enne ha perso i sensi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 in codice rosso che lo hanno trasportato con la massima urgenza al Niguarda. Secondo quanto trapelato pare sia in coma e abbia riportato un grave trauma cranico e al torace. Le sue condizioni sono delicate.