Incidente in piazza Firenze a Milano, schianto tra un'auto e una moto: lunghe code

Traffico in tilt in Piazza Firenze a Milano nella mattinata di lunedì 26 ottobre a causa di un incidente stradale. È successo intorno alle 7.30, quando — come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza — un'automobile e una moto si sono scontrate all'altezza di via Telemaco Signorini.

Le condizioni del motociclista (un uomo di 65 anni) sono subito apparse serie, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice giallo. Il 65enne è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso dell'istituto clinico Sant'Ambrogio; secondo quanto trapelato avrebbe riportato la frattura di una gamba.

Non è ancora chiara l'esatta dinamica del sinistro, sul caso sono al lavoro gli agenti della polizia locale di Milano. Lungo viale Teodorico si sono è formata una lunga coda.