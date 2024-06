Incidente a Milano, schianto tra un'auto e una moto: gravissimo un ragazzo

Prima il violento schianto con una macchina, poi la corsa al pronto soccorso. In codice rosso. Un motociclista di 25 anni è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente con un’auto in piazza Oberdan a Milano nel primo pomeriggio di mercoledì 5 giugno.

Tutto è successo un attimo prima delle 13, come riportato dall’agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). L’esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale di Milano, sul posto per i rilievi. Secondo una prima ricostruzione sembra che l’uomo sia rovinato a terra dopo una violenta collisione con un’automobile guidata da un uomo di 49 anni. L’urto è stato così violento che il centauro stato sbalzato a circa cinque metri dal luogo esatto dell’impatto.

Le condizioni del 25enne sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato due ambulanze e un’automedica. Il motociclista è stato stabilizzato dai sanitari e accompagnato in codice rosso al pronto soccorso del Niguarda in codice rosso, avrebbe riportato traumi all’addome e a una gamba. Meno gravi, invece, le condizioni dell’automobilista, trasportato in verde al Fatebenefratelli per un trauma al volto e a un braccio.