Incidente in Piazza Oberdan a Milano, schianto tra una moto e un bus Atm: grave un ragazzo

Incidente in Piazza Oberdan a Milano (zona Porta Venezia) nella notte tra martedì e mercoledì 8 settembre: due ragazzi di 16 e 18 anni in sella a una moto sono finiti in ospedale dopo un violento schianto con un bus della linea sostitutiva M1.

Tutto è accaduto al semaforo (attivo 24 ore al giorno) tra Piazza Guglielmo da Oberdan e Bastioni di Porta Venezia intorno alle 3:20, come riportato dall'Agenzia regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale ma secondo una prima ricostruzione degli agenti di Piazza Beccaria la moto con i due giovani a bordo, guidata da un ragazzo di 18 anni, stava viaggiando da Piazza Repubblica verso Viale Maino mentre il bus stava procedendo da Piazzale Loreto verso il centro di Milano. L'impatto è stato inevitabile.

Le condizioni dei due giovani sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Il 18enne è stato accompagnato in condizioni critiche al pronto soccorso del Niguarda dove è stato ricoverato in prognosi riservata; meno gravi le ferite riportate dal 16enne, trasportato in codice giallo al Policlinico.

Per accertare l'esatta dinamica del sinistro la Locale sta acquisendo le immagini registrate dalle telecamere a circuito chiuso della zona. Non è escluso che uno dei due mezzi (per il momento non è chiaro quale) non abbia rispettato una precedenza. Atm, interpellata da MilanoToday, ha fatto sapere che il bus ha attraversato l'incrocio con il semaforo verde.