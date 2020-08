Incidente in piazza Prealpi a Milano, schianto tra furgone e moto: un uomo in ospedale

Una moto devastata dall'impatto, un furgone ammaccato e un uomo di 50 anni in ospedale. È il bilancio di un incidente avvenuto in piazza Prealpi a Milano (zona Cagnola) nella prima mattinata di venerdì 14 agosto.

Tutto è accaduto un attimo dopo le 7.30, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale di Milano, intervenuta sul posto per i rilievi, ma il centauro è finito a terra dopo l'impatto con un furgone.

Sul posto sono intervenute un'automedica e un'ambulanza: il 50enne è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso del San Carlo. Secondo quanto trapelato avrebbe riportato una profonda ferita a una gamba, fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.