Incidente in Piazza del Rosario, travolta mentre attraversa la strada: grave

Un'anziana di 76 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata travolta da un'auto mentre attraversava piazza del Rosario a Milano (zona Tortona) nella mattinata di giovedì 5 maggio.

Tutto è accaduto un attimo dopo le 10:15, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale, sul posto per i rilievi, ma secondo una prima ricostruzione sembra che la 76enne sia stata travolta da un'automobile mentre stava attraversando sulle strisce pedonali.

L'impatto è stato violento tanto che la donna è stata sbalzata di oltre tre metri sull'asfalto. Le sue condizioni sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Stabilizzata dai soccorritori, l'anziana è stata trasportata al San Carlo dove è stata accettata con la massima urgenza. Le sue condizioni sono gravi ma, secondo quanto trapelato, non sembra essere in pericolo di vita.

L'automobilista alla guida del mezzo si è fermato, la sua posizione è al vaglio dei ghisa di Piazza Beccaria cui sono stati affidati gli accertamenti per determinare l'esatta dinamica di quanto accaduto.