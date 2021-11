Incidente a Milano, violento schianto auto-moto: grave un 30enne

Un 30enne trasportato in ospedale in codice rosso. Questo il bilancio dell'incidente avvenuto verso le 9.20 di giovedì 11 novembre in piazza San Materno, zona Casoretto. Il giovane, a bordo della sua moto, è andato a impattare, per ragioni ancora da accertare, contro un'auto.

Sul posto sono accorsi 118, con un'ambulanza, e polizia locale di Milano. A causa dello schianto, molto violento, il motociclista ha riportato diversi e seri traumi. Per questo, dopo averlo stabilizzato, i soccorritori l'hanno portato in ambulanza all'ospedale Niguarda di Milano, in codice rosso.

Al momento dell'arrivo dell'ambulanza, comunque, , come riferito l'Azienda regionale emergenza urgenza, il 30enne era cosciente. Illeso, invece, l'automobilista. Gli agenti della polizia locale sono al lavoro per effettuare tutti gli approfondimenti volti a ricostruire esattamente la dinamica del sinistro e fare luce sulle relative responsabilità.