Incidente in piazzale Lodi a Milano: auto distrutta contro un palo

Un'auto utilitaria totalmente distrutta dopo uno schianto contro un palo. La scena che molti passanti hanno notato in piazzale Lodi, giovedì sera, è frutto di un incidente stradale avvenuto intorno alle 22.

Incredibilmente nello scontro il conducente dell'auto, un 36enne, è rimasto solo lievemente ferito. L'uomo è stato trasportato in codice verde all'ospedale Policlinico di Milano.

In piazzale Lodi è intervenuta un'ambulanza con il personale sanitario e la polizia locale per fare i rilievi del caso. Nell'incidente è rimasta coinvolta solo l'auto del 36enne ma non è ancora nota la dinamica.