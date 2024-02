Incidente in via Rondoni a Milano: bambina di 6 anni in ospedale

Prima l’incidente, poi le sirene delle ambulanze. Poi la corsa in ospedale. Una bambina di sei anni è rimasta ferita dopo essere stata travolta mentre attraversava l’incrocio tra via Rondoni e via Leone da Tolstoj.

Tutto è successo un attimo prima delle 18.30, come riportato dall’agenzia regionale di emergenza urgenza. L’esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale, sul posto per i rilievi.

In un primo momento le condizioni della bimba sembravano gravi, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato un’ambulanza e una’automedica in codice rosso. Fortunatamente non è successo nulla di grave, la piccola è stata accompagnata in codice giallo alla clinica De Marchi. Le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni.