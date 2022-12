Schianto auto-moto: 18enne molto grave

Un ragazzo di 18 anni portato via in codice rosso dopo uno schianto in moto. L'incidente intorno alle 17.20 di giovedì 29 dicembre in via Caduti del Lavoro angolo via Primo Maggio, nella zona industriale di Seggiano di Pioltello, hinterland est di Milano.

Sul posto 118, con tre ambulanze e due auto mediche, carabinieri e vigili del fuoco. A schiantarsi sono state un'auto, guidata da una signora di 52 anni, e una moto, sulla quale viaggiavano il 18enne e una ragazza della stessa età, entrambi italiani.

Dopo essere stati soccorsi dal personale dell'Azienda regionale emergenza urgenza, le tre persone sono state accompagnate in ospedale. Il ragazzo, a causa di un pneumotorace (ovvero del collasso di un polmone) e di una sospetta frattura del bacino, è stato trasportato in rosso all'ospedale San Gerardo di Monza; al momento dell'arrivo delle ambulanze, era cosciente, ma correrebbe comunque pericolo di vita. La 18enne, visibilmente confusa, è andata in giallo al San Raffaele per un trauma cranico e una sospetta frattura del femore.

Meno grave l'automobilista 52enne, andata in verde all'ospedale di Cernusco per un lieve trauma cranico. I rilievi per ricostruire dinamica del sinistro e accertarne le responsabilità sono affidati ai militari della compagnia di Pioltello. In base a una prima ricostruzione, l'auto, che veniva da via Caduti del Lavoro, per cause ancora da accertare, si sarebbe scontrata contro la moto all'incrocio con via Primo Maggio.