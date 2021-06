Grave incidente a Pioltello: ferita una donna di 82 anni

Via Rugacesio

Paura a Pioltello per un incidente stradale giovedì mattina: un'auto si è ribaltata poco dopo le 8, in via Rugacesio.

Secondo le prime informazioni dell'Azienda regionale emergenza urgenza una donna di 82 anni è rimasta ferita, le sue condizioni ancora non sono note.

Oltre al personale sanitario, con ambulanza e automedica, sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e la polizia locale. La dinamica dell'incidente è ancora da capire.