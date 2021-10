Investe un ciclista e fugge: uomo grave, è caccia al pirata della strada

Ha investito un uomo in bici lungo la strada provinciale e poi è scappato via. Il ciclista, 40 anni, di Limbiate, è rimasto a terra ferito ed è stato poi soccorso in codice rosso e accompagnato in ospedale a Monza.

L'incidente è avvenuto nella tarda serata di sabato a Ceriano Laghetto, lungo la Sp134. Sul posto insieme ai militari della tenenza di Cesano Maderno e della stazione di Limbiate sono intervenuti i soccorsi del 118 che hanno trasportato il ciclista in codice rosso all'ospedale San Gerardo.

Le condizioni del 40enne sono apparse fin da subito gravi, anche se secondo quanto appreso non verserebbe fortunatamente in pericolo di vita. Nessuna traccia invece del veicolo responsabile dell'investimento e del pirata della strada, che dopo lo schianto è fuggito via. Grazie alle ricostruzioni di alcuni testimoni, i militari sono riusciti a risalire a una parziale identificazione della targa e sono in corso le indagini per rintracciare l'uomo che non ha prestato soccorso alla vittima..