Travolge un pedone, poi lo insulta e scappa: pirata della strada denunciato

Via Podgora

È stato denunciato per omissione di soccorso il pirata della strada che ha travolto un pedone in via Podgora a Cinisello Balsamo nella giornata di mercoledì 13 luglio. L'uomo, identificato dagli agenti della polizia locale, è un cittadino romeno di 50 anni.

Dopo l'investimento - secondo la ricostruzione dei ghisa - l'uomo alla guida dell'auto si sarebbe accanito inveendo nei confronti del malcapitato senza assicurarsi delle sue condizioni fisiche e disinteressandosi delle lesioni riportate. Quindi si è dato alla fuga prima dell’arrivo della Locale.

Grazie ai rilievi effettuati, alle testimonianze raccolte e alla comparazione delle immagini video fornite da alcuni testimoni, confrontate poi con quelle del sistema di video sorveglianza cittadino, l'investitore è stato individuato e indagato in stato di libertà per omissione di soccorso.