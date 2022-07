Pirata della strada travolge due ragazzi a Milano: è caccia all'uomo

Due ragazzi di 16 e 18 che si trovavano in sella al loro scooter in via Lucca, a Milano, sono stati travolti da un pirata della strada che ora è ricercato dalla polizia locale. L'episodio è avvenuto intorno alle 3.30 di sabato.

I due ragazzi sono stati portati entrambi all'ospedale San Carlo ma non sono in gravi condizioni. Sul posto sono intervenute tre ambulanze e un'automedica.

Il conducente del mezzo che ha causato lo scontro è ricercato. Per il momento non sono state fornite altre informazioni circa la sua identità. Si stanno visionando le telecamere presenti nella zona per riuscire a individuarlo.

Nella notte tra venerdì e sabato a Milano, c'è stato un incidente mortale. A perdere la vita è stato un motociclista di 22 anni.