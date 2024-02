Incidente a Milano, falciata da un'auto pirata mentre attraversa sulle strisce

L’impatto con l’auto (che non si ferma), il volo per aria e lo schianto sull’asfalto umido. Poi la corsa in ospedale con l’ambulanza. Una donna di 32 anni è stata travolta da un pirata della strada mentre attraversava sulle strisce pedonali via Carlo Imbonati nella serata di domenica 11 febbraio. Sul caso sta indagando la polizia locale di Milano, le condizioni della 32enne non sono gravi.

Tutto è accaduto poco dopo le 23.30, come riportato dall’agenzia regionale di emergenza urgenza. Secondo una prima ricostruzione la donna era sulle strisce quando è stata falciata da un’auto che stava viaggiando dal centro in direzione periferia. Inizialmente le sue condizioni erano apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato un’ambulanza in codice giallo. Fortunatamente non è successo nulla di grave, la 32enne è stata trasportata in codice verde al pronto soccorso del Niguarda.

Per i rilievi che determineranno l’esatta dinamica del sinistro sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Milano. Qualche elemento utile alle indagini potrebbe arrivare dalle telecamere a circuito chiuso della zona che potrebbero aver ripreso l’automobile e la targa.