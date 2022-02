Investe un ragazzo, lo uccide e fugge (col vetro rotto): preso il pirata della strada

Ha investito e travolto un ragazzo mentre attraversava la strada e dopo l'incidente, con il corpo esanime del 31enne sulla carreggiata e il parabrezza devastato dall'impatto, ha continuato a guidare, senza fermarsi. Anzichè accostare e soccorrere il giovane in attesa dell'intervento dei mezzi di emergenza ha proseguito dritto ed è arrivato fino a Brugherio. E proprio qui, a poca distanza dal luogo dell'investimento, lo hanno rintracciato i carabinieri che nel frattempo si erano messi alla ricerca dell'auto in fuga subito dopo l'avviso diramato dalla centrale operativa. In manette è finito un uomo di 42 anni di Carugate che ora dovrà rispondere dei reati di omicidio stradale e fuga.

L'incidente è avvenuto intorno alle 22 lungo la strada provinciale 13, alla fine di viale Sicilia tra Monza, Concorezzo e Brugherio, all'incrocio conosciuto come Malcantone. Il 31enne Mattia Rossi, la vittima, residente a Melegnano, stava per attraversare la strada per raggiungere un locale dall'altra parte della carreggiata insieme a un amico. Ma sul lato opposto della strada non è mai arrivato: una Smart bianca lo ha investito e travolto, sbalzandolo a diversi metri di distanza. E per il ragazzo purtroppo non c'è stato nulla da fare. Soccorso dai mezzi di emergenza in arresto cardio circolatorio, è deceduto poco dopo in ospedale, nonostante i tentativi di rianimazione.

Dopo l'investimento la vettura guidata dal 42enne si è allontanata, proseguendo la marcia con il vetro distrutto. Dalla centrale operativa dell'arma sono state diramate le ricerche dell'auto pirata coinvolgendo tutte le pattuglie e poco dopo, proprio a Brugherio, una gazzella ha notato una Smart incidentata sfrecciare per le vie del centro. Il conducente è stato bloccato dopo un breve inseguimento: è risultato al volante con un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge.

Fondamentali per la ricostruzione della dinamica sono state anche le testimonianze di alcuni passanti, anch'essi in strada al momento dell'investimento e miracolosamente illesi. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Monza, hanno portato all'arresto in flagranza del conducente del veicolo che ora si trova in carcere a Monza in attesa di convalida.