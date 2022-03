Trovato il pirata della strada che ha quasi ammazzato un ciclista ed è fuggito

Fuga finita. È stato rintracciato il pirata della strada che nella notte tra sabato e domenica ha travolto un ciclista sul cavalcavia delle Milizie per poi fuggire e far perdere, momentaneamente, le proprie tracce.

Ad avere la peggio nello schianto era stato un 32enne che era stato sbalzato sull'asfalto e lasciato a terra esanime. Soccorso dagli equipaggi del 118, allertati da altri automobilisti, l'uomo era poi stato trasportato in condizioni critiche al Policlinico, dove è anche stato sottoposto a un intervento chirurgico.

A rintracciare il pirata - un 40enne, cittadino egiziano senza precedenti - sono stati gli agenti della polizia locale. La svolta è arrivata quando alcuni residenti della zona Trivulzio hanno segnalato ai ghisa la presenza di un'auto abbandonata, e danneggiata, in strada. Intrecciando i dati del proprietario del veicolo, una Fiat 600 bianca, con le immagini registrate dalle telecamere di video sorveglianza che avevano parzialmente ripreso l'incidente, gli investigatori hanno avuto la certezza che alla guida della macchina c'era proprio lui.

Ai ghisa, il guidatore avrebbe confessato di essere fuggito perché in stato confusionale. Il 40enne è stato denunciato a piede libero per omissione di soccorso. Dai primi accertamenti, sembra che tutti i documenti della vettura, assicurazione compresa, fossero in regola.